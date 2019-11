Quand votre image affecte votre réussite professionnelle

«Juste pour donner un exemple: si un médecin aime les vêtements ou les cheveux de couleurs inhabituelles, des patients peuvent se demander si ce médecin est sérieux.»

Notre image sert également à «se sentir apprécié» et, lorsque «l’image qu’on a de nous est reflétée de façon positive par notre employeur, ça donne envie de donner plus d’efforts et plus d’énergie».

Pour les personnes réticentes à accepter ces codes, elle explique qu’il faut peser le pour et le contre.

«Je dirai d’essayer de faire une introspection pour regarder quels sont les risques et les bénéfices. Faire quelques fois des concessions et des compromis, ça peut nous aider dans un deuxième temps.»

L’image comme élément de confiance

Au-delà du sérieux que l’image peut véhiculer auprès des collègues, elle permet en général d’avoir confiance en soi.