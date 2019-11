1 260 nouveaux arrivants francophones moins «isolés» dans Halton-Peel

«Bâtissant ensemble des communautés inclusives et engagées, cette initiative aide les personnes isolées de la région de Halton-Peel à créer des liens avec d’autres membres dans leur communauté par le biais de plusieurs activités développées par le CFGT», a expliqué Florence Ngenzebuhoro.

Le CFGT et la FTO

Le CFGT est le principal centre de services communautaires et de santé en langue française dans la grande région métropolitaine.

Son siège social est au 3e étage du 555 rue Richmond Ouest. Il gère d’autres points de services: dans son ancienne maison du 20 Lower Spadina, ainsi qu’à North York, Scarborough, Mississauga et l’aéroport Pearson.

La FTO a examiné plus de 3 000 demandes et a octroyé plus de 108 millions $ à 629 projets l’an dernier, pour «favoriser l’épanouissement de communautés saines et dynamiques en Ontario». Ses fonds proviennent des profits des loteries d’État.