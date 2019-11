Concilier gouvernement minoritaire et droits linguistiques minoritaires

Outre l’appui du Bloc québécois, les Franco-Ontariens pourront aussi compter sur le retour de nombreux représentants politiques familiers et sensibles à leur cause, notamment Paul Lefebvre (Sudbury) et Carol Hughes (Algoma—Manitoulin—Kapuskasing) dans le nord de l’Ontario, ainsi que Mona Fortier (Ottawa—Vanier) et Francis Drouin (Glengarry—Prescott—Russell) dans l’Est ontarien.

Langues officielles et Université

La nouvelle députée fédérale libérale dans la circonscription d’Orléans, Marie-France Lalonde, représente quant à elle un nouvel appui de taille pour les francophones de partout au pays.

L’ancienne ministre des Affaires francophones en Ontario pourrait apporter une aide bien précieuse à l’équipe de Justin Trudeau, notamment au niveau des relations avec le gouvernement Ford et sur le dossier de l’Université de l’Ontario français.

Enfin, on se doit de souligner l’élection de Chris d’Entremont dans la circonscription de Nova-Ouest. M. d’Entremont, qui est un ancien député provincial de la Nouvelle-Écosse, se veut une très belle prise pour la troupe d’Andrew Scheer.

Le poste de critique du Parti conservateur en matière de langues officielles pourra s’avérer un choix naturel pour cet ancien ministre progressiste conservateur des Affaires acadiennes.