Randonnées spectaculaires dans le nord de l’Ontario

Le sentier du lac Bridget, près de Wawa, est un autre trajet qui peut prendre une pleine journée à conquérir. Cette piste de 8 km peut prendre de 8 à 12 heures à compléter. Avec le terrain difficile de la forêt boréale ainsi que des vues sur la côte du lac Supérieur, ce sentier peut poser des défis pour les amateurs de hiking.

Le sentier aboutit à la plage Driftwood, une des plus grandes étendues de sable sur le bord du lac Supérieur. Une belle récompense à la fin du trajet.

Dans chaque ville

Des sentiers existent dans chaque ville du nord de l’Ontario. Que ce soit des sentiers faciles ou des pistes plus complexes, une aventure vous attend. Pour plus de détails et d’autres sentiers, visitez www.ontariotrails.on.ca.