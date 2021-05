La Route 11 veut faire vibrer les gens du Nord de l’Ontario

Cinq organismes et six municipalités du corridor de la Route 11, dans le Nord de l’Ontario, ont officiellement lancé leur partenariat pour faire bouger les gens de la région. Ce comité Vibrer dans le Nord, créé en novembre 2020, rassemble 10 représentants des localités.

L’objectif est d’offrir des expériences et activités visant à promouvoir le bienêtre communautaire et créer un sentiment d’appartenance à sa communauté nord-ontarienne.

Un réseau de partenariats dans le Nord de l’Ontario

Grâce à ce comité, Kapuskasing, Moonbeam, Val Rita-Harty, Opasatika et Smooth Rock Falls peuvent collaborer avec des partenaires régionaux, comme le Centre de loisirs, le Bureau de santé Porcupine, le Centre de santé communautaire de Kapuskasing et région (CSCKAP), les Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario (SFENEO) et les Services de counseling Hearst-Kapuskasing-Smooth Rock Falls.

La représentante du CSCKAP, Désirée Beaudette, explique que le groupe a pour mission principale d’offrir «des activités éducatives, saines, sociales et accessibles à toutes et à tous» pour les gens du Nord de l’Ontario.