Nord de l’Ontario: des communautés avec des noms de 40 caractères

Northeastern Manitoulin and the Islands, Asabiinyashkosiwagong Nitam-Anishinaabeg et Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional sont parmi les communautés du Nord de l’Ontario portant les noms les plus longs.

Avec une quarantaine de caractères dans leur nom respectif (incluant les espaces et les traits d’union), ces trois collectivités semblent avoir une longueur d’avance sur leurs voisins concernant le nombre de lettres et d’espaces dans leur appellation officielle.

Northeastern Manitoulin and the Islands: 39 caractères

La Ville de Northeastern Manitoulin and the Islands est une municipalité de 2700 âmes située à la porte d’entrée de l’île Manitoulin – en face du chenal nord du lac Huron. Elle a été fondée vers la fin du dernier millénaire quand la ville de Little Current et le Canton de Howland, McGregor Bay and Bay of Islands ont été fusionnées en 1998.

La communauté est reconnue entre autres pour son centre-ville pittoresque, son quai de 560 mètres et son histoire marine qui remonte à l’époque des voyageurs.

Asabiinyashkosiwagong Nitam-Anishinaabeg: 40 caractères

Asabiinyashkosiwagong Nitam-Anishinaabeg est la désignation officielle dans la langue ojibwée d’une Première Nation dans le nord-ouest de la province. Mieux connu sous le nom de Grassy Narrows, le nom de cette réserve autochtone signifie «Peuple Anishinaabe de la région herbeuse où l’étendue d’eau se rétrécit».