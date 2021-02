Une place pour les francophones du Nord dans Wikipédia

Si vous cherchez de l’information sur des artistes et des évènements franco-ontariens du nord de la province dans Wikipédia, vous trouverez très peu de choses. Il en va de même pour le nord du Québec. Le nouveau WikiClub Croissant boréal veut remédier à la situation.

Être dans l’encyclopédie participative en ligne Wikipédia est une question de «découvrabilité» numérique, selon la porte-parole Émélie Rivard-Boudreau.

Dans le top 10

«C’est une plateforme centrale dans la découvrabilité des organisations, des artistes… Quand on fait une recherche dans un moteur de recherche, Wikipédia arrive vraiment dans les premiers résultats», illustre-t-elle. Le site est aussi dans le top 10 des sites les plus consultés au monde.

La découvrabilité est un concept informatique défini par l’Office québécois de la langue française (OQLF) comme un «potentiel pour un contenu, un produit ou un service pour capter l’attention d’un internaute de manière à lui faire découvrir des contenus autres».

«Je vois Wikipédia comme une façon d’avoir des traces de notre patrimoine, de notre histoire. Ça peut aider des élèves et des étudiants, des touristes et il y a tout le volet pour les artistes qui veulent se faire connaitre ou demandent des subventions… Si on n’existe pas sur le web, c’est comme si on n’existait pas», ajoute-t-elle.