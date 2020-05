Robin Cantin, wikipédien

C’est cette expérience qui l’a motivé à devenir rédacteur bénévole pour Wikipédia. «Je voulais aider à enrichir Wikipédia, notamment pour augmenter le contenu de nature scientifique de l’encyclopédie, puis aider à compléter l’information qui s’y trouve pour qu’elle soit utile pour d’autres personnes.»

Son parcours de wikipédien

Robin Cantin dit apprécier rédiger des textes biographiques sur des communicateurs scientifiques en anglais et en français. Il a entre autres écrit les articles sur le pharmachien Olivier Bernard, l’urgentologue Alain Vadeboncoeur, et sur l’actuel détenteur d’une Chaire de Recherche du Canada en Droit et politique de santé Timothy Caulfield.

Il indique que les textes portés vers la science sont plus difficiles à écrire. «C’est difficile la science, il faut être délicat et être certain que l’on comprend bien le sujet avant d’écrire. Alors, il faut trouver les bonnes sources.»

Il ajoute être membre d’un groupe international de rédacteurs de Wikipédia composé notamment d’ingénieurs, de biologistes et d’autres chercheurs. «Ce groupe donne non seulement de la formation aux rédacteurs, mais permet beaucoup d’entraide. Par exemple, quand je travaille sur des textes plus difficiles, je peux leur soumettre afin de m’assurer qu’il ait la meilleure qualité possible.»

Le wikipédien déclare que la majorité du travail d’un rédacteur de Wikipédia est l’amélioration d’articles déjà publiés.