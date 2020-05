Le Nord de l’Ontario craint une baisse du tourisme

«On espère bien que si les gens viennent, ils apporteront leurs épiceries et tout ce dont ils auront besoin pour passer la fin de semaine, ou davantage s’ils prévoient rester plus longtemps.»

«Aussi, on leur demande de respecter les mesures de distanciation physique: restez dans votre chalet, n’allez pas vous promener dans la municipalité. On n’a recensé aucun cas de CoViD-19 et on veut garder ça à zéro, donc on a hâte d’accueillir nos résidents saisonniers, mais on espère qu’ils écouteront les directives», indique la mairesse.

Entre inquiétudes et solidarité

Mme Pageau assure que la municipalité est prête à appuyer ses résidents saisonniers s’ils ont des questions ou des inquiétudes par rapport à leur séjour dans la région.

«On fait face à quelque chose que personne n’a jamais connu avec la crise de la CoViD-19. Si quelqu’un qui vient de l’extérieur a besoin de quelque chose ou a des questions, on les invite à appeler la municipalité et on pourra les diriger aux bonnes personnes.»

«Par exemple, s’ils montent et qu’ils apportent leur épicerie, puis que tout d’un coup ils réalisent qu’il leur manque des choses, ils peuvent téléphoner au Foodland ou chez Lemieux Meat and Grocery pour se faire livrer ce qu’il leur manque. Si un saisonnier arrive puis qu’il rencontre un problème, certainement on va l’aider, on ne va jamais laisser tomber nos résidents», assure la mairesse.