Grandeur, misère et résilience des musées du Nord de l’Ontario

En pleine pénurie de main-d’œuvre, le recrutement donne des maux de tête aux musées. Jusqu’ici, aucun étudiant ne s’est avancé pour travailler dans les musées de Kapuskasing et de Kirkland Lake.

«C’est un défi cette année», admet la superviseure du Musée de l’histoire du Nord à Kirkland Lake, Kaitlyn McKay. Normalement, les deux employés étudiants (qui s’ajoutent à deux employés à plein temps et à un à temps partiel) permettent de réaliser plusieurs projets.

À Kapuskasing, le scénario se répète. La Ville n’a pas réussi à pourvoir tous ses postes d’été, notamment ceux du musée. Le directeur n’a toutefois pas encore mis une croix sur l’ouverture du train-musée, fermé depuis 2019. «Ça prend des étudiants intéressés à offrir ces services-là», insiste le directeur municipal à Kapuskasing, Guylain Baril.

La communauté

Dans trois des quatre musées approchés, des bénévoles engagés contribuent aux activités muséales.

À Capréol, les bénévoles veillent à l’entretien des propriétés, à l’aménagement paysager et même, parfois, à la préparation d’expositions. «Ils sont la colonne de l’organisme», estime Joanne Bowers, en poste depuis un peu plus d’un an. Ces personnes dévouées ont construit le musée au cours des 30 dernières années, selon elle.