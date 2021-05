On peut se garer gratuitement sur la rue tout au bout de Leslie. Puis on entreprend la balade vers le Nord en empruntant le sentier de terre droit devant nous.

De là jusqu’à la rue John, il y a 1 km de belle prairie à découvrir, incluant une colline et un ciel ouvert comme on en voit rarement dans les parcs de Toronto.

Une ancienne carrière de gravier au nord de Toronto

Vous êtes au milieu d’un excellent exemple de restauration de la nature.

Entre 1940 et 1960, ce secteur du nord de Toronto était une carrière de gravier. Quand elle s’est épuisée, on l’a convertie en décharge pour des substances non répertoriées (!) de 1960 à 1975. La Ville de Markham a racheté ces terres en 1983 et procédé à son réaménagement.

Après le décor bucolique de la colline verdoyante parsemée de grandes herbes et de quelques arbres, deux options s’offrent à nous à la rue John.