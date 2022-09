TFO : les jeunes voyagent au Moyen Âge et dans le Nord de l’Ontario

Guidée par des enfants locaux, Mique Michelle va en apprendre davantage sur les différents modes de vie des «gens de la place» et sur ce qui les anime.

Les finances de NIP

Dans la série NIP, également pour les 9 à 12 ans, Nicolas Imbeault-Parent (NIP pour les intimes), un adolescent un peu naïf, s’initie aux finances responsables grâce à Ruby Cashon, une conseillère financière.

Fée conteuse

Pour les petits de 4 à 7 ans, le diffuseur public ontarien de contenus éducatifs propose Féeli Tout, un personnage signé Cindy Roy, une enseignante du Nouveau-Brunswick devenue auteure.

Cette série d’animation met en vedette une petite fée conteuse et son ami Oscargot qui viennent réveiller et animer le goût des livres et de la lecture chez les petits. Dans son univers magique, elle aborde tout de même des thèmes bien réels tels que l’écologie, la biodiversité, les relations sociales, l’histoire et les liens communautaires.