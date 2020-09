Improtéine de retour à l’animation de Hors Québec à TVA

Le groupe d’humour Improtéine est de retour à la barre de la série télévisée Hors Québec, dont la 2e saison, diffusée sur TVA, débute ce samedi 26 septembre.

La série, qui se penche sur le «nouveau visage de la francophonie canadienne hors Québec», sera en ondes les samedis à 12h30, pour une diffusion à travers le Canada.

Au menu: 33 nouveaux épisodes de 22 minutes chacun, soit le même nombre et le même format que pour la première saison.

La série Hors Québec entend faire découvrir «la beauté de la francophonie canadienne, sa résilience, sa force et ses aspirations».

Rencontres

Les cinq humoristes de la troupe franco-ontarienne Improtéine — Vincent Poirier, Martin Laporte, Olivier Nadon, Nadia Campbell et Stéphane Guertin — repartent donc à la rencontre de ces «communautés qui se sont adaptées pour garder leur identité en contexte minoritaire» et qui ont su «s’affirmer malgré les différences culturelles et linguistiques et s’épanouir en s’exprimant dans leur langue», indique Improtéine.