Michelle Séguin prend la barre du Groupe Média TFO

La pandémie et ses fermetures d’écoles pendant plusieurs semaines ont amené le gouvernement à confier à TFO et TVO la responsabilité de l’apprentissage en ligne, financé à hauteur de 60 millions $.

Administratrice

Originaire d’Ottawa, Michelle Séguin a œuvré pendant une vingtaine d’années dans la direction de secteurs publics, notamment en finances. Elle fait partie de la haute direction de TFO depuis juin 2019.

«Dès le moment où nous lui avons demandé d’assumer la direction de TFO en intérim en mai 2021, Mme Séguin a mis les employés et la communauté franco-ontarienne au cœur de sa vision», a indiqué Jean Lépine, président du conseil d’administration.

«Forte de ses expériences de dirigeante d’institutions publiques, elle a su démontrer qu’elle est une leader réfléchie et axée sur les valeurs de l’organisation. Elle croit que sa plus grande responsabilité est de préparer les futurs leaders, de faire grandir les gens et de les laisser briller.»

Humilité et fierté

Michelle Séguin dit aborder son mandat «très humblement et avec fierté».