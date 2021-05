Éric Minoli, le PDG de TFO, suspendu suite à des allégations d’inconduites

Le président et directeur général du Groupe Média TFO depuis un an et demi, Éric Minoli, a été placé en «retrait administratif» ce mercredi 12 mai, suite à des allégations d’inconduites.

Le conseil d’administration en a informé les employés en après-midi, et a diffusé un communiqué de presse en soirée.

Une première lettre sur Éric Minoli

Selon le récit que fait le Conseil d’administration de cette affaire, c’est le 9 mars dernier qu’il a reçu une lettre à l’égard d’Éric Minoli, ne décrivant cependant pas d’incident précis.

«Compte tenu de la nature exceptionnelle des allégations, le CA a mis en place un processus géré par une tierce partie», qui a par la suite reçu des plaintes formelles.

Le CA a alors commandé «une enquête externe et indépendante» afin de faire la lumière sur ces plaintes. «Cette enquête est toujours en cours.»

Nouvelles allégations

On ajoute aussi que «plus récemment, le CA a été mis au courant de nouvelles allégations contre le PDG par intérim». Éric Minoli avait succédé au PDG Glenn O’Farrell en août 2019, mais apparemment il était encore intérimaire en 2021…