Les 22 chaînes YouTube de TFO ont dépassé le milliard de visionnements

Une centaine de personnalités de la francophonie ontarienne ont fêté avec les responsables du Groupe Média TFO, ce lundi 2 décembre, le dépassement du milliard de visionnements de ses contenus sur ses 22 chaînes YouTube.

Pour souligner ce moment charnière, TFO a lancé une campagne «Éducatif, francophone et fier de l’être», en compagnie du ministre de l’Éducation Steven Lecce et de la ministre des Transports et des Affaires francophones Caroline Mulroney.

Leader dans l’apprentissage numérique

«Cette réalisation confirme une fois de plus notre rôle de leader dans l’apprentissage numérique et en tant qu’acteur majeur dans la diffusion globale de contenus francophones sur le Web», ont fait valoir la présidente du conseil d’administration Carole Beaulieu et le PDG par intérim Éric Minoli.

Éric Minoli a salué le travail de son prédécesseur Glenn O’Farrell qui était présent à l’événement au siège social torontois de TFO, au 6e étage du 21 rue College.

Les députés provinciaux Gila Martow, Sam Oosterhoff et Guy Bourgouin, de même que le directeur général de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Peter Hominuk, et des dirigeants des conseils scolaires Viamonde et MonAvenir, y ont également manifesté leur appui à la francophonie ontarienne et à ses institutions comme TFO.