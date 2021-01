Léa Olivier: le phénomène jeunesse international arrive à TFO

Ottawa et Montréal

Portée par une distribution de jeunes talents, dont Laurence Deschênes dans le tôle titre, la série valorise «une francophonie diverse et inclusive».

Tournée à Ottawa et Montréal, la première saison, composée de 12 épisodes de 30 minutes, fait la part belle à la culture franco-ontarienne et canadienne, et plonge les téléspectateurs dans le quotidien chamboulé de Léa suite à un déménagement.

Pour les élèves et leurs éducateurs, les épisodes seront aussi disponibles dès le 1er février sur la plateforme IDÉLLO et accompagnés de fiches pédagogiques et d’une collection de vidéos et de balados complémentaires.