Covid, Trump, BLM… La barre est haute pour Flippons 2020 à TFO

Flippons 2020, l’émission d’humour de fin d’année de TFO, sera de retour pour une 3e édition le 31 décembre à 20h… et on sait que la barre est haute en 2020!

«Réparer 2020, rire un peu ensemble de cette année pas ordinaire et préparer nos résolutions pour 2021», c’est le fil conducteur que se sont donnés les créateurs Fabienne L’Abbé (productrice), Emmanuel McEwan (réalisateur), Marie-Josée Houle (première rédactrice), Pascal Boyer (animateur et co-scénariste) et Louis-Philippe Dion (scénariste, qui est décédé à la fin d’octobre).

On promet «plus de sketchs, plus de visages diversifiés de la francophonie ontarienne, et on y fait une belle place à la relève et à la jeunesse franco-ontarienne».

Des incontournables

Avec une émission tournée à Toronto, à Ottawa, dans l’Est ontarien et dans le LUV (le studio de production virtuelle de TFO à Toronto), ce sont de nombreux talents de chez nous qui participent à Flippons 2020 dans des rôles incontournables comme Donald Trump (Simon D. Scott), Justin Trudeau (Pascal Boyer), Joe Biden (Jean Pearson) et Kamala Harris (Karine Ricard).

En plus de la covid (duh!), on abordera aussi quatre grands sujets: le mouvement Black Lives Matter, le système d’éducation, les théories du complot, les avancées en sciences et technologies.