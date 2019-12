Flippons 2019: TFO promet «surprises et rebondissements»

L’équipe de FLIP, la voix de la jeunesse du Groupe Média TFO, revient en cette période des Fêtes avec un nouveau bêtisier pour clôturer 2019, ce 31 décembre à 18h, puis sur YouTube. L’animateur Pascal Boyer promet «surprises et rebondissements».

Cette revue franco-ontarienne Flippons 2019 de 52 minutes – le second «Bye Bye franco-ontarien» – est l’occasion de revenir sur l’actualité de l’année toute en humour et pour un public très large.

Pour l’équipe de Flippons, le tournage en public, le 6 décembre dernier à Ottawa, était un moyen de créer un cercle familial avec les spectateurs, d’être plus proche des téléspectateurs et former une grande famille.

5 grandes catégories

L’environnement, la politique, les sports, le web et la culture sont les cinq grands thèmes conducteurs pour cette édition. À l’intérieur, le sacre des Raptors en NBA, les élections fédérales de 2019 ou encore les nouveaux films québécois seront cités, entre chroniques et sketches.

Louis Philippe Dion, scénariste de l’émission, nous explique qu’il n’attend pas la fin de l’année pour rédiger les chroniques et les sketches, «le lendemain du blackface de Trudeau, j’avais écrit le sketch»!