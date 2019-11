Odezenne jouera «Au Baccara» à Toronto pour la première fois

La force d’Odezenne c’est que tout le monde peut s’y identifier. Leur musique s’inspire de leur quotidien: «la vie, ce qui se passe dans nos têtes, l’été, la nuit, la fête, c’est de là que vient l’inspiration».

Une relation fusionnelle avec le public

Grâce à un public fidèle, les opportunités et concerts se sont multipliés. «Entre nos débuts, avec l’album Sans. chantilly en 2008 et maintenant, on a beaucoup évolué. On a mûri, mais ce qui a surtout changé c’est qu’on réalise davantage ce qui a dans notre tête. Avant on ne pouvait pas techniquement faire ce qu’on voulait. Maintenant, c’est le cas.»

Entre autres, en 2013, le groupe lance les concerts «à la demande», permettant à leur fans de se mobiliser sur Facebook afin d’inciter le groupe à se déplacer dans leurs villes. Cela a résulté sur une véritable tournée avec une dizaine de concerts complets notamment à Lyon, Marseille, et Toulouse.

Une musique honnête aux paroles sans filtre

Nous livrant des titres vrais, tout aussi entraînants que mélancoliques, le groupe a toujours su se réinventer.

«On compose comme on est. Dans l’EP Pouchkine, on a des choses très lumineuses dedans, des choses plus dansantes. Bref, d’autres ingrédients qui opèrent une nouvelle évolution dans notre musique.»