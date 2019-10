Des expériences de collaboration au Musée des enfants

Par des expériences d’insertion, les visiteurs collaborent pour résoudre des problèmes, usent de leur imagination pour transformer leur environnement et accompagnent Dany dans ses stratégies, tout en apprenant des petites leçons de la vie.

Dans l’exposition, les enfants pourront enfiler des costumes évoquant les personnages de la série et jouer la comédie devant le miroir de l’imaginaire; s’exprimer grâce à des instruments inusités au magasin de musique; trier, livrer et recevoir colis et lettres au bureau de poste; et rédiger ou dessiner des remerciements, qu’ils afficheront sur l’arbre de gratitude.

Passeport en main

Le Musée canadien des enfants est l’une des attractions les plus populaires du Musée canadien de l’histoire. Passeport en main, les visiteurs passent d’une destination à une autre, des maisons du Village international à un désert où se trouve une pyramide, jusqu’à un port où ils peuvent décharger le cargo ou se promener dans un bazar animé.