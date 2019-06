Coupe du monde féminine de football: plus médiatisée, toujours sous-payée

En Italie, les joueuses ne disposent pas du statut professionnel et sont rémunérées 3 000 à 4 000 € (4400 à 5900 $ CAN) par mois. Interrogée par l’AFP en 2017, la gardienne de la Juventus de Turin, Laura Giuliani, expliquait: «Nous sommes encore des amateures, mais on tend vers le semi-professionnalisme, et à l’avenir vers le professionnalisme.»

Marché moins lucratif

En cause dans cette inégalité salariale: le marché du foot féminin, bien moins lucratif que le foot masculin. Les salaires des joueurs sont déterminés par les revenus des clubs, eux-mêmes déterminés par les investissements que suscite ce sport. En définitive, plus un sport est médiatisé, plus le salaire des joueurs est élevé. Les commanditaires et droits de télévision jouent donc pour beaucoup.

En effet, la Coupe du monde masculine 2018 organisée au Brésil a rapporté 4,8 milliards $, alors que la Coupe du monde féminine organisée au Canada en 2015 n’avait rapporté que 300 millions $. Ce qui explique pourquoi les sommes reversées aux joueurs et aux joueuses sont inégales.

Pourtant, lors d’un colloque organisé à Paris en février dernier, Brigitte Henriques, vice-présidente de la fédération française, affirmait: «Très sincèrement, je préfère qu’on mène le combat de convaincre les partenaires de s’engager et faire le pari de l’économie du foot féminin. De faire en sorte que le sport féminin rapporte de l’argent pour enclencher ce cercle vertueux. Après, il n’y aura plus le souci d’égalité salariale.»

Encore un long chemin à parcourir

Ruth Holdaway, directrice de l’association caritative Women in Sports, expliquait au Guardian: «Le sport féminin a une énorme valeur commerciale. Il s’agit de faire en sorte que les marques reconnaissent qu’elles peuvent exploiter le pouvoir du sport féminin. Il y’a une énorme demande du public, mais il s’agit d’exploiter ce marché.»

Des progrès notables sont à souligner. La démarche vers la reconnaissance est en route. Ça prendra du temps.