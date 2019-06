Coupe du Monde féminine de football: coup d’envoi vendredi

Ces phases de poule se terminent le 20 juin. Elles sont déterminantes pour les joueuses. Les deux meilleures équipes qui sortent vainqueurs de leur groupe accèderont aux huitièmes de finale.

Les joueuses

Les joueuses canadiennes sont entraînées par Kenneth Heiner-Møller. Dans l’équipe on retrouve Janine Beckie, Jordyn Huitema, ou encore Christine Sinclair, la capitaine.

Côté français, Corinne Diacre, une ex footballeuse professionnelle, entraîne les joueuses. L’équipe se compose, entre autres, de Sakina Karchaoui et Ève Perisset au poste de défenseures, et Onema Garce Geyoro en milieu de terrain.

Suivez le déroulement de la Coupe du Monde féminine de football 2019, ainsi que les matchs de la France et du Canada sur l-express.ca.