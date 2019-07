10 conseils pour bien profiter de votre visite à Toronto pendant Franco-Fête

L’intersection Yonge Street et Dundas Avenue est la plus achalandée de Toronto, jour et nuit, et tout à fait sécuritaire. C’est la seule intersection de la ville où les piétons ont le droit de traverser en diagonale. Bref, il n’y a pas de mauvaise façon de traverser cette intersection lorsque les feux sont au vert! Les anglophones appellent ça une scramble intersection.

4. Le superbe food court du Centre Eaton

Tout autour de la Franco-Fête, sur Yonge et Dundas, se trouvent une foule de restaurants. Par ailleurs, vous voudrez peut-être faire un petit saut du côté du Centre Eaton pour y découvrir son Urban Eatery, son aire de restauration située au sous-sol. On se croirait dans le lounge d’un bel aéroport moderne. On y mange dans de la véritable vaisselle et les options alimentaires sont très variées.

5. Un bon café?

Découvrez un des très jolis petits coins cachés de Toronto, là où vous attend le café Balzac’s (122 Bond Street), à 2 minutes de marche du Yonge-Dundas Square. Empruntez Victoria Street au nord de Dundas, admirez la petite piscine réfléchissante de Ryerson, puis tournez à droite sur la rue piétonnière Gould Street. En soirée, le Ryerson Image Centre près de l’étang est en lumière et de toute beauté.