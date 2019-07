Ayrad à la Franco-Fête 2019 de Toronto: «Avec nous sur scène, c’est toujours la fête!»

Le français, une «langue de goût»

Le groupe se produira le 6 juillet, en compagnie de 5 autres artistes. Ce jour a été particulièrement choisi pour mettre la francophonie africaine et sa diversité à l’honneur. Ce choix ravit le chanteur du groupe Ayrad, dont le dernier album Zoubida est sorti en 2018.

«Il ne faut pas oublier que l’Afrique a été colonisée. Le français a primé et prime encore. En tant que marocain, la première langue est l’arabe, mais la seconde est le français, on en est fière de la représenter. Le français est aujourd’hui une langue de goût, et non pas celle du dégout comme ce fut le cas à l’époque de la colonisation de l’Afrique.»

Un festival immersif

Cette idée nouvelle de mettre une communauté de la francophonie à l’honneur, Michel-Olivier Matte, le directeur général du groupe Simoncic (les producteurs de la Franco-Fête de Toronto) nous l’explique.

«Cela vient d’une réflexion sur la diversité grandissante de la communauté francophone à Toronto. L’idée est d’essayer de rassembler ces gens-là.», raconte-t-il à L’Express.

Il sera également possible pour les festivaliers de rentrer en contact avec les artistes. «Tous pourront aller s’asseoir dans une ambiance décontractée au niveau de la deuxième scène. Un animateur va interagir avec l’artiste, les festivaliers pourront poser des questions. C’est une façon de mettre en avant les cultures de l’Afrique: avec des prestations musicales, mais pas uniquement! On a voulu rendre ce festival bien plus immersif qu’admiratif. »

Une véritable expérience globale comprenant des kiosques d’associations ethnoculturelles, dégustation de plats africains ainsi que des démonstrations de danses et de tenues traditionnelles. De quoi régaler petits et grands en ce premier week-end du mois de juillet! Retrouvez la programmation complète ici.