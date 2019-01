Frédéric Dupré (L’Eau vive)

Le deuxième épisode du podcast «Le ruban de la cassette», signé Anique Granger, est maintenant en ligne.

Ce projet artistique original prend d’abord la forme d’un balado qui nous permet de suivre le développement d’une chanson. Un album et un spectacle découleront de ce long processus.

«Je cherchais un cadre pour écrire autrement. Je voulais aussi sortir de ma propre expérience et raconter des histoires des autres», explique l’auteure-compositrice-interprète fransaskoise.

J’appuie sur record…

Ainsi chacun des podcasts est en quelque sorte une découverte d’histoires originales, mais également un véritable processus de création d’une chanson inspirée de cette histoire.

En ouverture de chaque balado, on entend Anique dire: «Ceci est un podcast où j’appuie sur record, on jase, je réfléchis tout haut, puis je me trace un chemin jusqu’à une chanson…»

Le premier épisode a permis de découvrir une histoire incroyable partagée par son frère David Granger. De cette histoire, l’auteure-compositrice laisse monter l’inspiration et nous partage sa réflexion pour petit à petit développer une chanson inspirée de cette histoire inusitée.

Intime et intrigant

Ce processus de création est à la fois intime et intrigant. Elle nous dévoile ses pensées, inquiétudes ou inspirations de manière à nous rapprocher d’elle et aussi de comprendre l’âme derrière chacune des chansons.

Un nouvel épisode est lancé toutes les six semaines. Il y aura au total neuf chansons qui seront développées grâce à ces rencontres. Elle prévoit aussi lancer un album en septembre prochain où l’ensemble des chansons ainsi créées seront rassemblées.

Le prochain épisode devrait être mis en ligne à la mi-février aux alentours de la Saint-Valentin.

On trouve les deux premiers podcasts sur le site Transistor Media, sur la page Facebook d’Anique Granger, ou encore sur les sites de baladodiffusion.