John Tavares est le nouveau capitaine des Maple Leafs de Toronto

Les Maple Leafs de Toronto ont procédé à une annonce importante lors de leur match d’ouverture mercredi soir face aux Sénateurs d’Ottawa. Ils ont en effet révélé l’identité de leur nouveau capitaine. Il s’agit du joueur vedette John Tavares.

Tavares devient le le 25e capitaine de l’histoire de l’équipe. Les Leafs étaient sans capitaine depuis le départ de Dion Phaneuf en 2016.

L’organisation torontoise a eu par le passé de très populaires capitaines tel: Mats Sundin, Wendel Clark, Doug Gilmour et Darryl Sittler pour en nommer quelques-uns.

Depuis le départ de Phaneuf, les partisans réclamaient un nouveau capitaine mais la direction s’était faite discrète en disant simplement que ce n’était pas une priorité et que l’équipe aurait un capitaine lorsqu’elle le jugerait nécéssaire ou qu’un candidat se démarquerait.

Ce que Babcock a dit

Lorsque questionné sur le sujet plus tôt durant la semaine, l’entraineur Mike Babcock avait dit: «Ca fait très longtemps que le processus est entamé. Nous avons observé ce gars là pendant longtemps mais n’avons pas annoncé de capitaine car nous n’étions pas certain que c’était le choix évident et finalement c’est devenu évident.»