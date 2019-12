Le Conciliabule: un bistro-gastro gourmet et créatif sur Gerrard Est

«Conciliabule» signifie entretenir des conversations à voix basse, chuchoter ou murmurer: un nom en parfaite symbiose avec le café-gastro créé et imaginé par Manon et Charles, jeunes propriétaires du Conciliabule.

Ouvert il y a plus de 8 mois sur Gerrard, à l’Est de Greenwood, le Conciliabule, discret d’apparence, est un café chaleureux et accueillant, 7 jours sur 7. Les habitants du quartier et les curieux s’y rendent pour prendre un café et déguster une gourmandise sucrée de la pâtisserie Jules Café.

Au Conciliabule, on priorise les produits locaux: des légumes venus tout droit du marché, des viennoiseries et pains frais de la boulangerie ou la viande d’une boucherie de Kensington.

Pour les vins, Manon formée par sa tante oenologue, les choisit principalement bios, naturels, importés des producteurs européens, mais aussi ontariens.

Rencontre à Toronto



Originaires respectivement de Lyon et Clermont-Ferrand en France, ils se sont rencontrés ici à Toronto, alors que Charles Boggio effectuait un stage chez Jules Café Pâtisserie, tenue par le père de Manon Tournayre.