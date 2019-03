La Troupe des Anciens fête ses 50 ans avec L’Avare

Alice Goron

Cinquante ans! Cette année, la Troupe des Anciens de l’Université de Toronto fête son demi-siècle d’existence. Au programme cette année: L’Avare du célébrissime Molière.

En plus des représentations annuelles qui seront données le 12 et 13 avril prochain au Théâtre George Ignatieff, un livre sera publié. L’occasion de célébrer des années de pratique en public et en images.

L’Express a pu d’entretenir avec Paulette Collet, directrice artistique et créatrice de la troupe, ainsi qu’avec François-Michel Pellequer, l’un des comédiens, et Grant Weaver, régisseur.

Le théâtre et Paulette Collet: un duo gagnant

Le théâtre a une place particulière dans la vie de Paulette Collet. «J’ai toujours aimé être en public. Mon premier rêve était d’être actrice. Le second: professeur.»

Cela a d’ailleurs été une véritable affaire de famille au cours de sa vie: «Lors de repas en famille, mon père récitait des passages de Cyrano de Bergerac, ma tante chantait. Moi, je récitais mes petits poèmes.»

Cet engouement pour le théâtre, on le retrouve à travers la Troupe des Anciens, créée en 1969 pour aider ses étudiants de l’Université de Toronto.

«Le théâtre est utile pour la diction des élèves. Cela leur donnait aussi l’appréciation de la littérature, du théâtre, qu’ils n’auraient pas eu en s’asseyant simplement dans une salle de classe. Cette troupe était surtout là pour des raisons pédagogiques», nous dit Paulette Collet. Il s’avère que le théâtre «permettait aux élèves de faire énormément de progrès».

Au fur et à mesure, les représentations s’enchaînent et les acteurs restent. Les rangs de la Troupe grossissent avec l’arrivée de nouveaux amateurs.

Face aux défis de la performance, Mme Collet ajoute: «Tout le monde fait des progrès en pratiquant, en jouant.» Cependant, il n’y a rien de naturel à faire du théâtre. «Il faut de l’énergie!»

Un demi-siècle de théâtre illustré

Si la Troupe retourne chaque année sur les planches, son 50e anniversaire sera marqué par la parution d’un livre qui retrace toute son histoire. Il est illustré par un grand nombre de photos inédites.

Ce livre commémoratif est mis en page par Elizabeth Bucci, membre de la Troupe depuis les années 80. «Mais tous ont coopéré. Beaucoup de membres de la troupe y ont écrit quelque chose», indique Mme Collet.

Face aux photos, Paulette Collet et Grand Weaver, l’un des régisseurs, se souviennent des grands moments de la Troupe: «Cette photo-ci a été prise lors de la représentation des Femmes Savantes. Et celle-là pour Le Légataire universel. Nous l’avions monté en un été!»

Molière, une passion

Cette année, c’est une représentation de L’Avare à laquelle le public aura la chance d’assister. Bien que ce soit la sixième fois que la troupe se consacre à cette pièce, aucune lassitude n’est ressentie ici.

«Molière est toujours nouveau. Si on l’étudie bien, on remarque que tout ce que l’on doit faire y est écrit. Pourtant, je découvre toujours quelque chose de nouveau», dit Mme Collet. «De plus, les acteurs changent, ce qui impacte considérablement la façon donc on dirige la représentation et cette dernière en elle-même.»

«Ma pièce préférée? Une pièce que je ne pourrais jamais monter, Le Misanthrope. C’est beaucoup trop difficile. En deuxième? Tartuffe. Mais tout est bon dans Molière!»

Une pratique qui s’apprend en jouant

Des personnes de tous les âges allant d’une dizaine d’années à plus de 75 ans ont été dirigées par Mme Collet dans la Troupe. Grant Weaver en fait partie depuis plus de 30 ans.

«J’ai joué dans le passé. Maintenant je suis l’un des régisseurs. Je suis dans les coulisses. Un rôle très important aussi.»

Quant à François-Michel Pellequer, il jouera Harpagon sur les planches du Théâtre George Ignatieff. Le comédien a rejoint l’aventure il y a trois ans, en catastrophe, pour interpréter Le Bourgeois Gentilhomme après le décès de l’acteur originalement sélectionné pour le rôle.

«J’ai eu vent cette annonce après avoir reçu le courriel relayé de Paulette Collet. J’ai appelé Madame en lui disant que je ne m’y connaissais pas, mais que j’avais des facilités pour apprendre les choses par cœur. Après une audition, j’ai eu le rôle… et cinq semaines pour apprendre les répliques.» Une sacrée performance.

Il revient alors l’année suivante pour jouer Scapin. Des rôles difficiles, qui méritent un vrai travail de mémorisation.

Le comédien a cependant des astuces efficaces: «J’utilise une petite application qui me permet d’apprendre plus facilement mes textes. Il me faut une heure de marche pour aller au travail le matin et une heure pour en revenir. Cela me donne deux heures d’études par jour!»

Le trac lors des représentations? Le comédien y est soumis, comme la plupart. «J’aime l’expérience, mais une fois que c’est terminé! Avant cela, c’est le tract ultime.»

Les représentations de la Troupe auront lieu les 12 et 13 avril à 20h, au Théâtre George Ignatieff (15 Devonshire Place, Toronto). Entrée: 25$ pour les adultes, 15$ pour étudiants et écoliers. Quant au livre commémoratif de la troupe, il est disponible à la commande en ligne, au prix de 50$.