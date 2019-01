Entre culture et aventure au Honduras

Aurélie Resch

17 janvier 2019 à 9h00 17 janvier 2019 à 9h00

Bordé par le Guatemala, El Savador et le Nicaragua, le Honduras se niche entre mer et forêt, déroulant des palettes de bleu dans la mer des Caraïbes et l’Océan Pacifique et d’émeraude avec une forêt tropicale qui abrite à la frontière du Guatemala les vestiges du fabuleux site maya, Copán.

Entre culture et aventure, le cœur balance.

La Ceiba: se ressourcer au plus profond de la jungle

Le parc national Pico Bonito a été créé en janvier 1987. Il couvre une superficie de 564,30 km² et présente une altitude comprise entre 60 et 2 480 mètres. C’est le paradis des amoureux de la nature et de la découverte.

Forêt moussue et cascades, le parc est un refuge pour quelque 200 espèces d’oiseaux, des papillons de toutes tailles et couleurs, des serpents, jaguars et singes, pour ne nommer que quelques-uns des habitants de cet endroit protégé.

Il n’y a que deux points d’entrée au parc. L’un est le Lodge et Spa Pico Bonito. Pour un dépaysement total, un petit séjour dans ce lieu unique est à ne pas manquer.

Éloigné, de tout, aux portes du parc, dépourvu de télévision et de téléphone, l’établissement promet le lâcher prise. De nombreuses randonnées dans le parc pour différents niveaux permettront à tout voyageur de vivre l’aventure dans la forêt émeraude.

Les occasions sont multiples de croiser la route d’animaux, d’en apprendre davantage sur les différentes propriétés des arbres et des plantes et de se rafraîchir dans les rivières et cascades d’eau claire.

Au lodge, une piscine vous permet de vous détendre tout en admirant le paysage. Les cabanes construites en matériaux naturels sont spacieuses et confortables. La nuit, on entend les animaux courir sur le toit et la terrasse. Un hamac permet de faire la sieste dans un environnement où bruit les multiples formes de vie.

Le spa est un véritable paradis pour les amateurs, avec hutte de sudation, bain de boue et soins du corps personnalisés et complets. Le tout dans un décor naturel de toute beauté.

La nuit, un guide vous emmène sur les traces des jaguars, à la découverte des nombreux insectes qui pullulent dans le parc et vous raconte l’histoire de chaque étoile.

Roatan: laisser le charme agir

Roatán est une île des Islas de la Bahía, faisant partie de l’immense barrière de corail (1 000km de long) réputée pour ses spots de plongée et sa riche faune marine. Ici, l’ambiance est à la plage et à la fête et la station de West Bay, au sud-ouest de l’île est le rendez-vous des fêtards et des plongeurs.

On y trouve de nombreuses posadas pour les voyageurs à petit budget tandis que les complexes tout inclus s’étirent le long de la côte entre West Bay et Sandy Bay.

Les familles aimeront se plonger dans la magie du parc Gumbalimba avec ses singes amicaux, ses perroquets au plumage étincelant, ses gros iguanes et de nombreuses plantes exotiques.

Pour une expérience plus authentique et culturelle, poussez jusqu’à Punto Gorda. Une communauté des Caraïbes (Garifunas) y habite et colore les lieux d’une culture et langue uniques, d’une cuisine savoureuse et de sourires chaleureux.

Une promenade en tuk tuk des mers au milieu des mangroves puis le long d’habitations sur pilotis est un pur enchantement pour qui veut échapper à l’agitation des plages et découvrir quelque chose de différent.

Un arrêt-déjeuner au «?» permet de participer à un cours de cuisine créole et de déguster un savoureux repas à base de produits locaux frais.

Copán: envoûtement garanti

À la frontière du Guatemala, se cache au milieu de la jungle un joyau de la civilisation maya, le site archéologique de Copán.

La ville de Copán, vaut à elle seule le détour, absolument charmante avec ses ruelles pavées, ses places et sa population chaleureuse. On y respire, fait ses achats, observe la vie locale assis sur un banc ou en parcourant les nombreuses ruelles.

Une randonnée à cheval nous emmène sur les hauteurs de la ville d’où l’on peut avoir un aperçu sur le site au loin, mangé par la jungle. Un arrêt au «?» pour un thé ou un café permet de faire son repérage pour une prochaine nuit, loin de toute agitation, dans un confort simple et un décor absolument idyllique.

Le site de Copán est dédié aux cérémonies célébrant les dieux et éléments de la nature. Il porte le nom de la ville maya qui connut son apogée au VIIe siècle après Jésus Christ et a été abandonnée au Xe siècle. C’est en 1980 que Copán est inscrite sur la liste du patrimoine mondial culturel de l’Humanité de l’UNESCO.

On peut parcourir le site en une demi-journée et grimper sur certains des temples (d’autres sont protégés). Une visite guidée vous permettra d’apprendre davantage sur les rituels tenus dans le site et sur la culture maya.

Moins connu que le Mexique et le Guatemala, le Honduras est une destination qui n’a rien à leur envier et qui saura séduire aventuriers et amateurs de culture, familles et voyageurs solos.