Musique: Édouard Landry conclut sa trilogie avec Pomme Plastique III

Édouard Landry est très productif, 4 albums en 4 ans, et nous confie qu’il écrit de plus en plus.

Les deux albums en cours ne portent pas sur des villes spécifiquement, mais bien plus sur le thème de «vivre le moment présent».

Direction l’Europe

Édouard Landry nous confie qu’il va changer de continent pour trouver une nouvelle source d’inspiration: les villes européennes. Ce n’est donc pas les villes qui viennent à l’auteur interprète, mais bien lui qui va aux villes.

Pour l’artiste, le voyage est un véritable terrain de recherche, un moyen de disséquer les villes afin d’inspirer le contenu de ses chansons.

Sa femme l’accompagne. Photographe, elle signe chacune des pochettes de ses albums.