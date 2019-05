Un concert majestueux pour la restauration du Grand Orgue de Notre Dame

Bien qu’il ait survécu au terrible incendie, le Grand Orgue est hors d’usage. L’ampleur des dégâts est considérable. Les quelque 8 000 tuyaux se trouvent encrassés dans la suie et la poussière. Pour le remettre en état, un nettoyage de fond est indispensable.

Beaucoup de francophones ont répondu présents à l’appel lancé par les deux associations. Dans la salle il y a également des personnes venues juste pour le plaisir d’écouter un concert d’orgue. D’autres encore ont simplement participé à la cagnotte en ligne.

Si le concert se déroule dans une église, «ce n’est pas un hommage religieux, c’est un hommage à la musique», tient à préciser Marc Cormier, conseiller consulaire torontois. «Il y a eu un émoi très fort après l’incendie.»

Pour la communauté francophone et les francophiles, il était important de participer à la rénovation du Grand Orgue et de montrer leur soutien à Notre Dame depuis Toronto, disent les dirigeants de l’UFE et de FDM.