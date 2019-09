50 ans de combat LGBTQ au Canada: d’actes criminels à orientations respectées

C’est en 1969, dans le contexte politique national du «bill omnibus» visant notamment à décriminaliser les actes sexuels privés entre deux personnes de même sexe et de 21 ans ou plus, qu’est créée à Toronto la première initiative faisant du mouvement gai une réalité au Canada: la University of Toronto Homophile Association.

C’est ce qu’on s’est remémoré le 25 septembre dernier à l’Alliance française de Toronto, où notre collaborateur Paul-François Sylvestre a présenté une rétrospective de 50 ans de lutte LGBTQ au Canada.

Un combat mené par les associations

Toujours en 1969, Jearld Moldenhauer crée un groupe semblable à celui de UofT à l’Université Cornell, utilisant aussi le terme «homophile».

D’autres groupes étudiants ont vu le jour, notamment à l’Université York University, McGill, Winnipeg, Vancouver.

De 1971 à 1996, ce sont des groupes plus larges qui ont tenté d’inclure dans la loi un interdit de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle: notamment Gays of Ottawa, Toronto Gay Action, ou encore l’Association pour les droits des gai(e)s du Québec.