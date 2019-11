L’opéra Another Brick in the Wall : à Toronto 40 ans après l’album de Pink Floyd

Another Brick in the Wall est le premier opéra du compositeur québécois Julien Bilodeau. Mis en scène par Dominic Champagne et basé sur les textes de Roger Waters, cette reprise lyrique de l’album légendaire de Pink Floyd était risquée.

Cette revisite de The Wall n’en est pas moins émouvante et le défi relevé. Le spectacle, qui a connu sa première à Montréal en mars 2017, arrive enfin à Toronto, au Meridian Hall les 13, 14, 16, 17 et 23 novembre.

L’autobiographie d’une légende du rock

Tout comme l’album et son adaptation cinématographique, l’opéra de Julien Bilodeau et Dominic Champagne revient sur l’enfance et l’ascension d’un orphelin… comme l’ont été Roger Waters lui-même et Syd Barrett, un autre membre de Pink Floyd.

«À mesure que son succès croît, il connaît une perte de contact avec les gens autour de lui», explique Julien Bilodeau à L’Express. «Cet isolement se transforme en aliénation puis en dépravation. C’est le côté dramatique de sa vie qu’on exploite avec l’opéra.»