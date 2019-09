Centre francophone de Toronto: un Espace jeunesse pour enfin rejoindre les ados

Directrice générale depuis deux ans maintenant, Florence Ngenzebuhoro s’est dite «émue et heureuse» de l’aboutissement de ce projet. «Dès mon arrivée, j’avais vraiment en tête d’établir un centre pour les jeunes, et une opportunité s’est offerte.»

Services, soutien et activités



Issu de la combinaison de toutes les équipes du Centre francophone (santé mentale, aide juridique, emploi, santés primaires, enfance et famille), l’Espace jeunesse va permettre d’offrir aux ados des services et du soutien émotionnel ponctuel, encadrés par des professionnels, de même que des activités sportives, artistiques et culinaires, et même une aide dans l’orientation scolaire.

«Il est important d’offrir à la jeunesse un lieu où elle s’épanouit et s’identifie», de commenter Lise Marie Baudry, l’ancienne directrice du CFT qui participait à l’événement.

À travers des services intégrés gratuits et disponibles sans rendez-vous, cet espace était nécessaire, assure-t-on. Il est maintenant bien réel.