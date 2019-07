Franco-Fête de Toronto : Le R Premier, chantre du patrimoine africain

Quand on pense à l’Afrique, on pense souvent à la pauvreté ou à la guerre. Mais selon le R Premier, on devrait tout autant penser au riche patrimoine de villes comme Tombouctou.

Le rappeur était en spectacle à la Franco-Fête de Toronto samedi au Yonge-Dundas Square dans le cadre d’une célébration de la culture africaine.

Il a notamment joué sa chanson La cité des 333 saints, qui louange l’héritage glorieux de Tombouctou. Le titre de la chanson fait référence à des personnes «qui ont marqué la cité de Tombouctou à travers l’histoire», explique-t-il. Leurs mausolées «sont préservés par la population de Tombouctou, donc c’est vraiment la ville aux 333 saints».

La diversité culturelle de l’Afrique

Mais comme le R le souligne, ceci n’est qu’une partie de la vaste diversité culturelle du continent africain. Lui-même originaire du Bénin, il s’est associé à Djely Tapa, une griote ou conteuse malienne, pour écrire cette chanson.

Même son Bénin natal est un pays très polyglotte. Dans cette nation ouest-africaine de la superficie de Terre-Neuve, il existe des dizaines de langues locales. «Chaque personne parle la langue locale d’où est-ce qu’ils sont locaux, et après ils apprennent aussi d’autres langues locales», raconte le R.