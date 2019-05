Trois francos chez les Raptors

Les Raptors de Toronto accèdent pour la première fois de leur histoire aux championnats de la NBA et cela représente une puissante occasion de construction identitaire, d’animation culturelle et d’ouverture sur la Francophonie mondiale, selon Félix Saint-Denis, cheville ouvrière des Jeux franco-ontariens et du méga spectacle L’Écho d’un peuple.

Félix Saint-Denis trouve que les écoles secondaires devraient profiter de la vague victorieuse de la seule équipe canadienne de basketball «pour ouvrir nos cœurs à la Francophonie mondiale, puisque trois joueurs des Raptors sont des Franco-Ontariens d’adoption».

Serge Ibaka, 2,08 m

Le Congolais Serge Ibaka est né à Brazzaville et sait parler quatre langues. Nombre de ses compatriotes ont connu l’exploitation dès leur enfance.

«Saviez-vous que chaque fois qu’on change de cellulaire, sans le savoir, on met en danger la vie d’un Congolais de 6 ou 7 ans qui travaille dans les mines de coltan», note Félix Saint-Denis.

«Tout comme Kimya le chante dans ses chansons Or & Flamme et Vivre au soleil (YouTube), on a tellement à apprendre de ces jeunes et ces gens qui viennent d’ailleurs pour enrichir nos vies.»

Pascal Siakam, 2,06 m

Le Camerounais Pascal Siakam vient d’une famille de six enfants dans un pays qui vit présentement une crise politique. Ses compatriotes se font tirer dessus ou sont emprisonnés lorsqu’ils veulent exercer pacifiquement leur droit de contestation.