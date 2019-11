Les Marocains de Toronto ont célébré leur culture pendant toute une semaine

Chambre de commerce

Le 24 novembre, la Chambre de commerce Maroc-Canada, l’Association marocaine de Toronto et l’ambassade du royaume avaient organisé à Metro Hall, autour de kiosques d’artisanat et de produits et services, un spectacle haut en couleur mettant leur pays en valeur.

Au menu: un mariage à la marocaine, des danses folkloriques, et un défilé de mode de caftan pour raviver les amoureux de la culture africaine.

Des bonnes affaires

Khamissa Mofadel Khamsi, présidente de la Chambre de commerce Maroc-Canada à Toronto, s’est dite satisfaite de ces échanges.

«Il y a eu beaucoup d’intérêt et la Chambre continuera d’organiser des activités du genre, qui permettra de vendre positivement l’image du Maroc et d’attirer plus d’investissement au Maroc», conclut-elle.

Sur place, les vendeurs exposant leurs articles se sont dits satisfaits de la visibilité reçue. C’est le cas de Hind Jamal Eddine, de la société Morrocan Way, spécialisée dans l’artisanat marocain.