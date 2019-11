L’incroyable histoire d’une Autochtone en France

«C’est un sujet qui nous a tout de suite parlé, puisqu’il touche notre histoire francophone au Canada.»

L’autre esclavage

Danièle Caloz évoque un moment de l’histoire où les Pays d’en Haut (l’Ontario d’aujourd’hui) sont le théâtre d’affrontements entre la France et certaines nations autochtones, dont les Mesquakies («Renards») . Cette nation du Wisconsin est décimée, et leurs survivants, femmes et enfants, sont capturés.

En 2004, l’historien québécois Marcel Trudel publie une recherche qui inventorie entre 1671 et 1834 environ 4234 esclaves en Nouvelle-France. «Le tiers sont des Africains qui proviennent des colonnies voisines et les autres sont des Autochtones.»

«Marcel Trudel nous ouvre les yeux sur ce qu’on appelle l’autre esclavage», précise Daniel Caloz.

Un mystère pendant 240 ans

En 1731, alors qu’elle sort des bois de Songy (Nord-Est de la France) où elle vivait à l’état sauvage depuis 10 ans, Marie-Angélique le Blanc est capturée par les villageois de la région.