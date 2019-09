5 vergers où aller cueillir des pommes autour de Toronto

Horaires: ouvert tous les jours de 10h à 18h, du 15 au 31 octobre.

Tarifs: gratuit pour les enfants âgés de moins de 3 ans, 13 $ pour les enfants de 4 à 13 ans, et 15 $ pour les 13 ans et plus. Pour un groupe de 20 personnes et plus, comptez 13 $ chacun.

Downey’s Strawberry and Apple Farm: 20 lbs de pommes pour 29 $

Située à Inglewood, Downey’s Strawberry and Apple Farm offre des sacs en plastique et en tissu qui peuvent contenir jusqu’à 20 lbs de pommes. Le prix de 29 $ est fixe!

Aussi, il n’y a pas de frais d’entrée pour accéder au verger, mais un minimum de 5 $ de pommes doit être cueilli par personne. Si ce minimum n’est pas atteint, la différence est ensuite facturée en caisse : 1,70 $ la livre.

Le verger contient de nombreuses variétés de pommes comme des Cortland, Gala, Northern Spy, Red Fuji et plein d’autres. Vous pourrez aussi trouver du cidre de pomme, des citrouilles et plein d’autres produits.