Le quartier «intelligent» Google de Toronto: «connecté» à n’importe quel prix?

Un quartier où règnent les piétons et les cyclistes? Des bâtiments en bois, accessibles et alimentés en énergies renouvelables? C’est le projet de Sidewalk Labs, filiale du conglomérat Alphabet (Google) pour Quayside, ce futur quartier «intelligent» situé aux environs de l’intersection Queen’s Quay et Parliament…

Le projet n’est pas sans susciter certaines controverses, notamment sur l’aspect envahissant de la connexion à l’Intermet.

Le quartier du futur

Le 24 juin dernier, le projet de Sidewalk Labs pour le quartier Quayside a enfin été publié, «après 18 mois de consultation publique».

C’est dans un dossier d’un peu plus de 1500 pages qu’est détaillée la proposition de Sidewalk Labs pour ce secteur de Toronto: un projet en adéquation avec les «normes de développement urbain au 21e siècle».

Sidewalk Labs prévoit de développer ce quartier, où vivront des dizaines de milliers de personnes, autour de grandes thématiques telles la mobilité, la technologie et la durabilité.