Revivre l’époque de la prohibition et de la contrebande

Dès qu’on parle de prohibition d’alcool, la ville de Chicago et le nom d’Al Capone viennent en tête. Or, Windsor a été un important carrefour de contrebandiers qui ont déjoué la loi entre 1919 et 1929.

Il est possible de revivre cette page d’histoire à travers The Rum Runners Tour, ce que j’ai fait les 16 et 17 juin.

Le tour était offert par ShortTrips et incluait une dégustation de bière en route, à Chatham, puis de whiskey à Amhertsburg.

Une équipe de comédiens

La belle époque des Années folles nous a été racontée par une équipe de comédiens qui jouaient divers rôles, dont ceux d’un contrebandier, d’un policier, d’un ministre du culte, d’une militante de la tempérance et d’une femme aux mœurs légères.

Le tour nous amène d’abord dans un ancien palais de justice. Un policier ou agent de douane explique diverses techniques de contrebande, notamment celle du double réservoir d’essence, de la roue de secours gonflée non pas d’air mais d’alcool ou du cercueil sans cadavre mais lourd de bouteilles.