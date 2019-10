Zaz chantera à Toronto pour la première fois

Le Crussol Festival en Ardèche s’inscrit dans ce projet. Il est gratuit et citoyen: des stands d’expérimentations permettent aux associations de présenter leurs projets éducatifs et écologiques.

Également, chaque fois qu’on fait un concert, on trouve une association et on la fait monter sur scène. Tout ça c’est hyper encourageant pour elles: je me sers de ma notoriété pour les mettre en lumière. Le même festival existe à Moscou et à Saint-Pétersbourg et on espère l’exporter un peu partout.

Quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre à travers votre album?

Je pense que, si on veut que le monde aille mieux, on doit d’abord apprendre à prendre soin de nous-mêmes. Il faut arrêter de reprocher au monde de ne pas aller bien et il faut agir. En fait, c’est à travers nos filtres, nos yeux, qu’on voit le monde donc il faut se changer nous-mêmes.

Je veux vilipende la société de consommation. Qu’en pensez-vous 10 ans plus tard?

Ce que je disais dans cette chanson c’est qu’il faut de l’argent pour manger, payer son loyer, etc. Après il y a tout un tas de choses dont on a pas besoin.

Évidemment, c’est agréable de se retrouver dans un hôtel 4 étoiles. Seulement, la rareté fait le prix des choses. Quand ça devient habituel, c’est un peu quelconque, ça ne comble pas. On l’apprend par l’expérience.