Le French Pop-Up torontois fait honneur à l’artisanat français

Ce collectif 100% féminin est aussi un moyen de s’affirmer et de se faire un nom pour Salima, l’une des deux créatrices de Phyl’home. «Maintenant, quand on me croise à des événements, je ne suis plus la femme de, on me reconnait désormais pour mes arrangements floraux.»

En toute convivialité

«L’idée d’origine», déclare Catherine, «était de faire comme un concept store autour de l’art made in France.» La touche française est une «plus-value» dans leur création, un moyen d’attirer les Torontois sensibles à l’artisanat de l’Hexagone.

À tour de rôle, l’une d’entre elles devient hôtesse de l’événement et accueille les ventes des autres créatrices. Le fait de se réunir régulièrement chez soi et de mettre en commun leurs ventes leur permettent de toucher un large public.

Le French Pop-Up grandissant, les jeunes femmes souhaiteraient désormais trouver un emplacement permanent où vendre collectivement leurs œuvres.

De la conception à la commercialisation

Toutes, sauf Catherine qui travaillait déjà dans le milieu de la haute couture, sont devenues créatrices par reconversion, mais surtout par passion.