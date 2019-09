Du «foot» au «football» pour un joueur des Argos

«On m’a dit que j’avais une chance sur un million de percer comme entraîneur… Je me suis dit: désolé pour les neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf autres!»

MLSE gère les quatre principales équipes de sport professionnel de la métropole: les Maple Leafs (hockey), Raptors (basketball), Argonauts (football) et Toronto FC (soccer), en plus des vénérables Marlies (hockey) et des jeunes Raptors 905 (basketball).