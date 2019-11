Frites Night à Toronto: une soirée conviviale, pas juste pour les Belges

La Chambre de commerce belge serait en fait l’une de plus active d’Europe à Toronto. À Montréal, où les Belges sont également représentés par un attaché commercial et un consulat honoraire (à Québec), le Cercle d’affaires Belgique-Québec organise lui aussi des rencontres «Frites Alors!».

L’hôpital pour enfants

On profite des soirées Frites Night pour annoncer ou rappeler aux participants d’autres événements locaux d’intérêts pour les Belges ou belgophiles.

Récemment, on appelait à se rendre en grand nombre voir la comédie King of the Belgians le 16 novembre au Festival du film de l’Union européenne à Toronto.

On mentionnait également la soirée Saint Nicolas du 6 décembre, une collecte de fonds pour l’hôpital pour enfants de Toronto. L’événement est une initiative d’un cardiologue belge, habitué des Frites Night, qui travaille à Sick Kids.