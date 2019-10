La Cantatrice chauve fait salle comble au Théâtre français de Toronto

D’ailleurs, le décor, le son, et les lumières, amplifiaient le ressenti du public.

Deux fauteuils, deux portes, un gong, un métronome et une cheminée, étaient les éléments d’un décor qui n’indiquait ni l’époque ni le temps, de quoi se sentir perdu dans cet espace-temps. Le son et les lumières oscillaient entre bruits apaisants et inquiétants, entre lumière sombre et chaleureuse.

La mise en scène de Chanda Gibson a donc réussi à soulever tout l’absurde qu’incarne cette pièce.

Ghislain Caron: 30 ans au TFT!

À la fin de la soirée, le directeur artistique Joël Beddows et de la metteure en scène Chanda Gibson ont rendu hommage au directeur administratif Ghislain Caron, qui fêtait ce jour même du 23 octobre ses 30 ans au service du TfT.

Normand Côté, secrétaire-trésorier du TfT, lui a lu une lettre de Caroline Mulroney, la ministre des Affaires francophones de l’Ontario qu’il avait rencontrée ce jour-là. Elle s’est excusée de ne pouvoir être présente à cette première de La Cantatrice chauve: pour son anniversaire de naissance, son mari l’emmenait au concert d’Elton John!