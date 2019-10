La Cantatrice chauve: le Théâtre français de Toronto revisite un grand classique

Une pièce intemporelle

L’histoire, qui se déroule dans une maison bourgeoise de Londres avec des personnages aux propos loufoques, est ancrée dans le registre de l’absurde du XXe siècle. On pourrait donc croire, parce que La Cantatrice chauve date de 1950, que celle-ci n’est plus au goût du jour.

Or, cette pièce ou «anti-pièce», qui avait pour but de dénoncer le conformisme bourgeois de l’époque et plus largement les structures «acceptables» en société, ne serait pas si éloignée de notre époque.

«Le commentaire politique de Ionesco est toujours présent aujourd’hui, quand on pense aux politiques américaines. Ionesco fait aussi le commentaire sur le langage et la déconstruction du langage. Aujourd’hui on a la même chose quand on pense au langage sur internet, les textos… tout est déconstruit.»

Un espace fictif

Pour faire en sorte que la pièce ne soit pas trop éloignée de nous, la metteure en scène a opté pour une mise en scène hors du temps, en créant «un espace fictif».

Entre deux portes, quatre fauteuils, aucun mur, une horloge qui ne fonctionne pas et une cheminée, Chanda Gibson a créé «un univers unique qui flotte dans le temps… On ne sait pas si on est dans le présent, dans le passé ou dans le futur proche. Ça rapproche la pièce des spectateurs d’aujourd’hui.»