S’y déplacer

Le réseau de métro new-yorkais, très efficace, est nécessaire dans une ville de cette envergure, d’autant plus pour des séjours de courte durée.

Le prix du billet à l’unité étant très cher, l’astuce est de prendre le laissez-passer hebdomadaire à 33 $ US. Il permet un accès illimité à tout le réseau de métros et de bus. Il sera vite rentabilisé.

Meilleur plan : le City Pass

Le City Pass permet d’avoir accès aux six attractions les plus touristiques de la ville. Pour une première visite à New York, il est l’alternative parfaite.

Il permet de faire découvrir les sites les plus emblématiques de la «Grosse Pomme» pour un prix bien inférieur à celui payé si l’on prend chaque attraction séparément. Il vous coûtera 187,17 $ canadien par adulte, et 151,50 $ canadien par enfant.

Il comprend: l’Empire State Bulding, de jour et de nuit (possibilité de retourner la nuit, entre 22h et 2h du matin); le Musée d’Histoire naturelle; le Metropolitan Museum of Art; le Top of the Rock (ou au choix: le Musée Guggenheim); la Statue de la Liberté et le musée d’Ellis Island (ou au choix: la croisière Circle Line); le Mémorial et le Musée du 11 Septembre (ou au choix: l’Intrepid Sea and Air Museum).