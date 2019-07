Franco-Fête de Toronto : beau samedi soir avec Ayrad

La Franco-Fête annuelle de Toronto était de retour samedi et dimanche au Yonge-Dundas Square, l’une des places les plus fréquentées de la ville.

«Notre objectif cette année était d’effectuer notre retour sur le square et cela s’est très bien fait, même si on espérait un peu plus de monde», indique Michel-Olivier Matte, directeur général du groupe Simonsic qui organise le festival pour l’organisme torontois.

«Se produire sur cette place centrale de Toronto permet d’attirer des gens qui viennent par hasard, curieux d’assister aux nombreux concerts programmés. La philosophie derrière la démarche est de démontrer la présence et la vitalité de la francophonie torontoise, ontarienne et canadienne.»

Arabe, français, anglais



Cette année a aussi été marquée par la mise en avant d’une communauté francophone particulière: l’Afrique, notamment l’Afrique du Nord, plusieurs artistes chantant en arabe, en français et en anglais.

En soirée du samedi, des artistes comme De.Ville ou Nomad Stone ont attiré chaque fois une bonne centaine de personnes, comme Mehdi Cayenne, Le R et Uni-T avant eux en après-midi.